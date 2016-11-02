"Аризона" победила "Сан-Хосе"

"Аризона" переиграла "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ со сетом 3:2. Автором победной шайбы стал форвард "Койотс" Джейми Макгинн.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Сан-Хосе" – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Голы: Марло - 3 (Карлссон, Хертль), 14:07 - 0:1. Ричардсон - 4 (Ридер, Шенн), 23:42 - 1:1. Круз - 1 (Коннотон, Уайт), 24:50 - 2:1. Макгинн - 2 (Экман-Ларссон, Голигоски), 31:59 - 3:1. Бедкер - 2 (Донской, Хертль), 59:48 - 3:2.

Вратари: Доминге - Джонс (56:55 - 59:58).

Штраф: 9 - 9.

Броски: 30 (6+13+11) - 41 (14+10+17).

Глендейл. Gila River Arena.