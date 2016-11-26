08:03 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Аризона" по буллитам победила "Эдмонтон"

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"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам победила "Эдмонтон" со счетом 3:2. Победный бросок исполнил Оливер Экман-Ларссон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Эдмонтон" - 3:2 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Макдэвид - 10 (Пульюярви, Лучич), 1:31 - 0:1. Ларссон - 2 (Клефбом, Эберле), 17:29 - 0:2. Доми - 3 (Врбата, Экман-Ларссон), 17:38 - 1:2. Доун - 2 (Дианджело, Ридер), 48:06 - 2:2.

Победный буллит: Экман-Ларссон.

Вратари: Смит - Тальбо.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 40 (22+7+11+0) - 34 (12+10+9+3).

Наши: - - -.

26 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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