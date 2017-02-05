"Аризона" по буллитам обыграла "Сан-Хосе"

"Аризона" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях по буллитам обыграла "Сан-Хосе" - 3:2. Победный бросок исполнил Радим Врбата.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" - "Аризона" - 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Доун - 5 (бол., Макгинн, Голигоски), 32:23 - 0:1. Диллон - 1 (Марло, Кутюр), 37:15 - 1:1. Кутюр - 18 (Марло, Бедкер), 42:18 - 2:1. Уайт - 5, 42:44 - 2:2.

Победный буллит: Врбата.

Вратари: Джонс - Смит.

Штраф: 15 - 15.

Броски: 40 (13+8+14+5) - 28 (10+10+6+2).

Наши: - - Бурмистров (14:38/1/-2).

5 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.