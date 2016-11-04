07:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Аризона" по буллитам обыграла "Нэшвилл"

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"Аризона" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ нанесла поражение "Нэшвиллу" – 3:2 Б. Решающий буллит реализовал нападающий Антони Дюклер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Нешвилл" – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Дворак - 1 (Уайт, Голигоски), 9:17 - 1:0. Ирвин - 2 (Вебер, Рибейро), 17:55 - 1:1. К. Смит - 5 (бол., Суббан, Экхольм), 36:35 - 1:2. Дюклер - 1 (Доми), 45:48 - 2:2.

Победный буллит: Дюклер.

Вратари: Доминге - Ринне.

Штраф: 14 - 6.

Броски: 28 (6+11+11+0) - 37 (18+7+6+6).

Наши: - - - .

4 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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