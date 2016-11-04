"Аризона" по буллитам обыграла "Нэшвилл"

"Аризона" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ нанесла поражение "Нэшвиллу" – 3:2 Б. Решающий буллит реализовал нападающий Антони Дюклер.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" – "Нешвилл" – 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Дворак - 1 (Уайт, Голигоски), 9:17 - 1:0. Ирвин - 2 (Вебер, Рибейро), 17:55 - 1:1. К. Смит - 5 (бол., Суббан, Экхольм), 36:35 - 1:2. Дюклер - 1 (Доми), 45:48 - 2:2.
Победный буллит: Дюклер.
Вратари: Доминге - Ринне.
Штраф: 14 - 6.
Броски: 28 (6+11+11+0) - 37 (18+7+6+6).
Наши: - - - .
4 ноября. Глендейл. Gila River Arena.