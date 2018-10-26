"Аризона" переиграла "Ванкувер"

"Аризона" на своем льду обыграла "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Ванкувер" - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Голигоски - 1 (Экман-Ларссон, Казинс), 20:43 - 1:0. Арчибальд - 1 (Стэчер, Годетт), 22:23 - 1:1. Келлер - 4 (Гальченюк), 43:55 - 2:1. Ричардсон - 2 (мен., Коннотон), 52:16 - 3:1. Круз - 2 (мен., п.в.), 58:00 - 4:1.

Вратари: Кюмпер - Нильссон (57:57 - 58:00).

Штраф: 18 - 18.

Броски: 30 (8+11+11) - 28 (9+11+8).

Наши: - - Голдобин (12.44/2/-2).

26 октября. Глендейл. Gila River Arena.