"Аризона" переиграла "Нэшвилл"

"Аризона" выиграла у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Предаторз" потерпел третье поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Аризона" - "Нэшвилл" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Грабнер - 5 (мен., Коннотон), 7:16 - 1:0. Димерс - 1 (Фишер, Экман-Ларссон), 24:09 - 2:0. Бонино - 1 (Уотсон, Йоси), 52:09 - 2:1.
Вратари: Кюмпер - Ринне (58:33).
Штраф: 10 - 4.
Броски: 23 (6+12+5) - 45 (16+17+12).
Наши: Любушкин (10.33/0/0) - -.
16 ноября. Глендейл. Gila River Arena.
Дополнительная информация
Загрузка...