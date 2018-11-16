07:48 | Хоккей — НХЛ

"Аризона" переиграла "Нэшвилл"

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"Аризона" выиграла у "Нэшвилла" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Предаторз" потерпел третье поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Нэшвилл" - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Грабнер - 5 (мен., Коннотон), 7:16 - 1:0. Димерс - 1 (Фишер, Экман-Ларссон), 24:09 - 2:0. Бонино - 1 (Уотсон, Йоси), 52:09 - 2:1.

Вратари: Кюмпер - Ринне (58:33).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 23 (6+12+5) - 45 (16+17+12).

Наши: Любушкин (10.33/0/0) - -.

16 ноября. Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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