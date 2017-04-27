"Аризона" отказалась отпускать генменеджера Чайку в "Баффало"

Руководители "Баффало" не смогли переманить в свою команду генерального менеджера "Аризоны" Джона Чайку, сообщает The Score. Представителя "Клинков" связывались с клубом о возможности приглашения 27-летнего руководителя, однако "Аризона" ответила отказом.

Чайка присоединился к "Койотам" в 2015 году в качестве помощника генерального менеджера клуба по аналитике и был назначен на свой нынешний пост после увольнения Дона Мэлони.

20 апреля генеральный менеджер "Баффало" Тим Мюррей и главный тренер команды Дэн Билсма покинули свои посты. По итогам регулярного чемпионата НХЛ "Клинки" заняли предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.