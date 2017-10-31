"Аризона" одержала первую победу в сезоне

"Аризона" обыграла "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3 (ОТ). Для "Койотс" эта победа стала первой за 12 игр сезона. "Аризона" вела в начале третьего периода со счетом 3:0, но "Флайерс" удалось отыграться и перевести встречу в овертайм. Тем не менее, гол Алекса Голигоски принес победу "Койотс". В составе "Филадельфии" на льду появился российский защитник Иван Проворов. На его счету три голевые передачи. За 28 минут 10 секунд он семь раз пробил в створ и оформил силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Аризона" - 3:4 (0:2, 0:0, 3:1, 0:1)

Наши: Проворов (28:10/7/+2) - -.

https://twitter.com/ArizonaCoyotes/status/925178696784338944