"Аризона" одержала первую победу в основное время, обыграв "Монреаль"

"Аризона" одержала волевую победу над "Монреалем" в регулярном чемпионате НХЛ - 5:4. Команда трижды отыгрывалась по ходу встречи. Победную шайбу забросил нападающий Кристиан Фишер.

Для "Койотс" эта победа стала первой в сезоне в основное время. Всего на счету "Аризоны" 3 выигранных матча из 21-го и 12 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Монреаль" - "Аризона" - 4:5 (2:0, 2:3, 0:2)

Голы: Галлахер - 8 (Юдон), 10:48 - 1:0. Байрон - 5 (Гальченюк, Друэн), 13:56 - 2:0. Ричардсон - 1 (Голигоски), 24:30 - 2:1. Дворак - 3 (Фишер, Дюклер), 29:37 - 2:2. Морроу - 2 (Плеканец), 35:20 - 3:2. Ридер - 4 (Дворак, Мартинук), 39:09 - 3:3. Уэбер - 4 (Плеканец), 39:49 - 4:3. Степан - 3 (бол.), 44:54 - 4:4. Фишер - 5 (бол., Перлини, Келлер), 50:10 - 4:5.

Вратари: Линдгрен (58:29) - Раанта.

Штраф: 24 - 22.

Броски: 37 (12+13+12) - 32 (9+15+8).

17 ноября. Монреаль. Centre Bell.