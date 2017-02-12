"Аризона" обыграла "Питтсбург", Бурмистров заработал очко в овертайме

"Аризона" обыграла "Питтсбург" в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Победная шайба на счету Коннора Мерфи, которому ассистировал Александр Бурмистров.

В составе "Питтсбурга" из-за травмы отсутствовал Евгений Малкин. Сидни Кросби не отметился результативными действиями в этом матче. На счету нападающего осталось 998 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Питтсбург" - 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Арчибальд - 1 (Фер, Кюнхакль), 25:41 - 0:1. Ридер - 12, 26:40 - 1:1. Ганзал - 11 (бол., Врбата, Экман-Ларссон), 29:00 - 2:1. Ганзал - 12 (Экман-Ларссон, Доми), 43:36 - 3:1. Арчибальд - 2 (мен.), 54:38 - 3:2. Кессел - 19 (Гюнтцель, Летанг), 59:45 - 3:3. Мерфи - 1 (БУРМИСТРОВ), 64:38 - 4:3.

Вратари: Смит - Флери (58:34 - 58:42, 58:47 - 59:03, 59:11 - 59:45).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 25 (7+9+8+1) - 30 (7+12+9+2).

Наши: Бурмистров - -.

Глендейл. Gila River Arena.