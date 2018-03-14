"Аризона" обыграла "Лос-Анджелес"

"Аризона" на своем льду по буллитам обыграла "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победного буллита стал Алекс Голигоски. Это вторая подряд победа "Койотс".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Лос-Анджелес" - 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Келлер - 19 (Степан), 5:08 - 1:0. Казинс - 11 (Яльмарссон), 15:43 - 2:0. Дворак - 14 (Доми, Казинс), 30:13 - 3:0. Пирсон - 14 (Кемпе, Тоффоли), 30:40 - 3:1. Картер - 5 (бол., Даути, Маззин), 52:03 - 3:2. Картер - 6 (Даути, Копитар), 57:42 - 3:3.

Победный буллит: Голигоски.

Вратари: Хилл - Кэмпбелл.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 29 (9+12+5+3) - 37 (9+7+13+8).

14 марта. Глендейл. Gila River Arena.