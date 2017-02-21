"Аризона" обменяла Стоуна в "Калгари"

"Аризона" обменяла защитника Майкла Стоуна в "Калгари", сообщает официальный сайт лиги. За него "Койотс" получили право выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2017. При определенных условиях клубу также отойдет выбор "Флэймз" в пятом раунде драфта НХЛ-2018.

В этом сезоне Стоун провел 45 матчей и набрал девять (1+8) очков. В прошлом чемпионате он установил личный рекорд результативности – 36 (6+30) баллов в 75 играх. В общей сложности он сыграл в НХЛ 324 матча, забросил в них 24 шайбы и отдал 72 голевые передачи.