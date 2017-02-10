"Аризона" не собирается переезжать из штата

Президент "Аризоны" Энтони Леблан заявил, что клуб не намерен переезжать из штата. В СМИ появилась информация, что после того, как Университет штата Аризона вышел из соглашения с "Койотс" о строительстве новой арены для команды, клуб ознакомился с аренами в Портленде и Сиэтле.

- Недавно опубликованные газетой Glendale Star сообщения о том, что владельцы "Аризоны" рассматривают варианты переезда клуба на арену вне штата, являются абсолютно ложными, - цитирует пресс-служба лиги Леблана. - Газета ссылается на анонимные источники на аренах и в клубе. Это фальшивка. "Койотс" настроены на то, чтобы построить наиболее выгодную для налогоплательщиков арену в долине. Она будет самоокупаемой, благодаря ей появятся новые рабочие места, она принесет штату, графству и городу миллионы долларов. Мы твердо намерены остаться в Аризоне.