"Аризона" хочет продлить контракт с Раантой, несмотря на появление Кюмпера

Генеральный менеджер "Аризоны" Джон Чайка заявил, что клуб намерен продлить контракт с вратарем Антти Раантой. Напомним, что сегодня "Койотс" заполучил голкипера "Лос-Анджелеса" Дарси Кюмпера и подписал с ним контракт на два сезона с зарплатой 1,85 миллиона долларов.

– Дарси – большой и талантливый вратарь, который проводит неплохой сезон, – цитирует Твиттер "Аризоны" Чайку. – Вам нужны хорошие голкиперы в этой лиге, чтобы быть успешными. Думаю, с Антти и Дарси у нас получится хороший тандем на будущее.

В текущем сезоне 27-летний Кюмпер сыграл в 19 матчах, отражая 93,2 процента бросков. На счету 28-летнего Раанты 35 игр, 13 побед, в среднем 2,45 пропущенные шайбы и 92,4 процент отраженных бросков.

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