"Аризона" готова расстаться с Экман-Ларссоном ради Расмуса Далина

"Аризона" рассматривает вариант с обменом защитника Оливера Экман-Ларссона, сообщает TFP. Ожидается, что возможное расставание с главной звездой клуба может произойти уже после драфта-2018.

В случае, если "Койотс" выиграют лотерею и смогут выбрать под первым номером защитника Расмуса Далина, Экман-Ларссон покинет команду. Ранее сообщалось, что на шведа претендуют "Торонто", "Нью-Джерси", "Детройт", "Бостон" и "Эдмонтон".

"Аризона" выбрала 26-летнего шведа на драфте-2009 под общим шестым номером. Всего в лиге он провел 547 матчей, в которых набрал 272 (96+176) очка при показателе полезности "-85".