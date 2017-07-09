Арбитраж НХЛ рассмотрит заявление Нидеррайтера 3 августа

Заседание арбитража НХЛ по контракту форварда "Миннесоты" Нино Нидеррайтера пройдет 3 августа, сообщает в своем Твиттере журналист Майкл Руссо. 24-летний хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

Рассмотрение дела другого нападающего "Уайлд" Микаэля Гранлунда состоится 4 августа.

В минувшем сезоне Нидеррайтер набрал 57 (25+32) очков в 82 матчах "регулярки". В пяти играх Кубка Стэнли на его счету одна результативная передача. На счету Гранлунда в прошедшем регулярном чемпионате 69 (26+43) очков, в плей-офф он также провел пять матчей, набрав 2 очка.