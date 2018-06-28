Арбитр Евгений Ромасько возвращается в КХЛ после четырех сезонов в Северной Америке

Российский арбитр Евгений Ромасько со следующего сезона вновь будет работать в КХЛ. Ранее он четыре сезона провел в Северной Америке.

- Поступило предложение, и я с радостью принял его после четырех сезонов в Северной Америке. Думаю, что это был очень удачный период в моей жизни. Попробовал себя в сильной лиге, получил неоценимый опыт. Теперь пришло время применить свои знания на родине, - цитирует арбитра официальный сайт КХЛ. - Нет, конечно, поработать в НХЛ – мечта каждого хоккеиста или арбитра. Но сейчас, оглядываясь на то, что сделал, считаю, что мне нечего стыдиться. Просто пришло время поработать дома. Тут комфортней, тут удобней. А КХЛ точно является одной из сильнейших в мире.

36-летний арбитр отработал 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и более 250 в АХЛ.