Арбитр Евгений Ромасько: "Во время работы в Северной Америке у меня не было грубых ошибок"

Российский арбитр Евгений Ромасько сказал, что серьезно не ошибался во время работы в АХЛ и НХЛ.

– Неужели у вас нет ответа на вопрос, почему вы остались без одностороннего контракта?

– По работе ко мне не было претензий. Об этом постоянно говорили супервайзеры на разборах. Но этого не хватило.

– А были серьезные ошибки?

– В том-то и дело, что нет. После каждой игры постоянно был разбор эпизодов, но все вопросы касались не каких-то явных ошибок, а технических мелочей. Допустим, там очень много времени уделяют тому, какую позицию ты занимаешь на льду. Если встал чуть не так, то у тебя совершенно другой угол обзора. Но грубых ошибок, которые бы повлияли на результат матча, точно не было. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полная версия интервью - здесь.