Арбитр Евгений Ромасько: "Во время работы в Северной Америке у меня не было грубых ошибок"

Российский арбитр Евгений Ромасько сказал, что серьезно не ошибался во время работы в АХЛ и НХЛ.
– Неужели у вас нет ответа на вопрос, почему вы остались без одностороннего контракта?
– По работе ко мне не было претензий. Об этом постоянно говорили супервайзеры на разборах. Но этого не хватило.
– А были серьезные ошибки?
– В том-то и дело, что нет. После каждой игры постоянно был разбор эпизодов, но все вопросы касались не каких-то явных ошибок, а технических мелочей. Допустим, там очень много времени уделяют тому, какую позицию ты занимаешь на льду. Если встал чуть не так, то у тебя совершенно другой угол обзора. Но грубых ошибок, которые бы повлияли на результат матча, точно не было. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/rossiyskie-sudi-ne-slabee-kolleg-iz-nhl-pochemu-nash-arbitr-vernulsya-v-khl-iz-za-okeana-1438747/