Арбитр Евгений Ромасько: "Не стал бы говорить, что за океаном судьи сильные, а у нас слабые"

Российский арбитр Евгений Ромасько сравнил уровень судейства в России и за океаном.

– Чем североамериканские арбитры круче, чем наши?

– Нет такого. Мы просто разные, но и эта разница не бросается в глаза. Наверное, козырь арбитров из НХЛ умение держаться во время матча. Но я бы не стал говорить, что за океаном сильные арбитры, а у нас слабые. В конце концов, на олимпиадах и чемпионатах мира работают наши судьи и делают это неплохо.

– Мне иногда кажется, что североамериканским арбитрам проще работать, так как у них и близко нет такого давления, какое есть в России. У нас иногда уже в начале сезона некоторые менеджеры, тренеры и игроки психуют. А в НХЛ не так.

– Меня об этом постоянно спрашивают, и я повторю, что атмосферу вокруг матча создает именно лига. Я же в курсе, какую работу проделывает департамент судейства, чтобы ограничить влияние на судей извне. В Северной Америке работают такие же люди, как и мы, там тоже случаются ошибки, причем, весьма неприятные. Но реакция на них разная. И я вижу, что в России сделали большой шаг к тому, чтобы негативная реакция была как можно меньше. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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