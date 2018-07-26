Арбитр Евгений Ромасько: "Мечтал об одностороннем контракте с НХЛ, но не получил его"

Российский арбитр Евгений Ромасько сказал, что разочарован тем, что ему не предложили односторонний контракт в НХЛ.

– Я уезжал в Америку получить хороший опыт. Да, я мечтал об одностороннем контракте с НХЛ, не получил его и, наверное, отчасти это можно назвать поражением. От этого есть чувство горечи. Но оно незаметно, если понимать, что я получил в итоге. И, по большому счету, я достиг всех целей, которые ставил перед собой.

– Вы понимаете, что именно не получилось для получения одностороннего контракта?

– Времени. Когда я приехал в Америку, то у меня просто не было ни минуты на раскачку, адаптацию. Надо было сразу начинать и совершать те ошибки, которые бы я, может быть, не допустил. Плюс возраст. Поджимают молодые ребята, конкуренция очень острая. На самом деле, правильно, что я вернулся в Россию. Во-первых, это тоже очень сильная лига. Во-вторых, есть шанс изменить международную карьеру. Я работал на молодежном чемпионате мира, а после отъезда в НХЛ меня не приглашали на турниры под эгидой ИИХФ. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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