Анже Копитар – о 900 матчах в НХЛ: "Мальчик из Словении пробился в НХЛ. Это приятное достижение"

Капитан "Лос-Анджелеса" Анже Копитар отметил, что доволен недавним достижением за клуб – он провел 900 игр в регулярных чемпионатах НХЛ. Сам хоккеист заявил, что для него главным стал тот факт, что он, будучи родом из Словении, смог закрепиться в лиге.

– Оглядываясь назад, вспоминаю, как мальчик из Словении пробился в НХЛ и задержался в ней, не говоря уже о том, что провел 900 матчей. Это приятное достижение, – цитирует сайт "Кингз" Копитара.

30-летний словенец играет за клуб с 2006 года, провел в лиге 900 игр и набрал 800 (280+520) очков. "Лос-Анджелес" выбрал Копитара под общим 11-м номером на драфте-2005. Анже стал четвертым хоккеистом в истории франшизы, набравшим 800 очков.