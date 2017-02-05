Анже Копитар: "Гретцки мне очень помогает. Не знаю, чем это заслужил"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Анже Копитар рассказал о дружбе с лучшим бомбардиром в истории НХЛ Уэйном Гретцки. Хоккеисты познакомились во время игры в гольф и, по словам словенца, регулярно общаются.

- Мне очень помогает, когда он рассказывает о том, как он поступал в той или иной ситуации, как он справлялся с проблемами, - цитирует официальный сайт НХЛ Копитара. - Я не лезу с расспросами. Он много рассказывает. Я не хочу, чтобы он подумал, что я пользуюсь им. Когда он говорит, все слушают. Это всегда полезно.

Я не знаю, чем я это заслужил. Он подошел ко мне даже на Кубке мира. Мы поговорили. Если он приходит на игру "Лос-Анджелеса", то заходит в раздевалку. Мы накоротке общаемся. Надеюсь, что мы скоро снова будем играть в гольф. Одно его присутствие много значит. Приятно, что он так тепло говорил обо мне. Я с ним часто переписываюсь и всегда нервничаю в его присутствии.