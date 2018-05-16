Антон Строльман: "Василевский наш лучший игрок"

Защитник "Тампа-Бэй" Антон Строльман после третьего матча финальной серии Восточной конференции против "Вашингтона" (4:2) признался, что вратарь "Молний" Андрей Василевский – лучший игрок команды.

- Он наш лучший игрок, - приводит официальный сайт НХЛ слова Строльмана. - Он всегда бьется за нас, и сегодня мы проделали хорошую работу для него. Когда мы играем хорошо, это дает ему уверенность. Так и должно быть.

В матче с "Кэпиталз" Василевский отразил 36 бросков и был признан первой звездой.

Четвертая игра пройдет 18 мая.