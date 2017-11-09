Антон Слепышев: "Ситуация с Дюшеном впечатляет, но в НХЛ хоккей - это бизнес"

Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев отметил, что за два сезона уже привык ко всему в НХЛ. Он также добавил, что ситуация с обменом нападающего Мэтта Дюшена в "Оттаву" его впечатлила.

Напомним, "Колорадо" и "Оттава" совершили сделку с обменом Дюшена прямо во время матча "Эвеланш" с "Айлендерс" (4:6). Дюшен провел на площадке две смены в первом периоде, а затем из-за обмена ушел в раздевалку и больше на площадке не появился.

- Да, я привык ко всему в НХЛ. В первый год поиграл и в фарм-клубе, освоился и там, а здесь тоже нужно было почувствовать скорости, – приводит NHL.com/Ru слова Слепышева. – Сейчас если и возникают какие-то сложности, то они носят персональный характер. Не то что я к чему-то привыкаю или чего-то не понимаю.

Что касается Дюшена, такое, конечно, впечатляет. Я представил себя на его месте. Необычно. Вы правильно сказали, человек такого масштаба, и вдруг посреди игры… Не знаю, когда вообще такое увидишь. Но здесь хоккей – бизнес, и тебе этим дают понять, что на работе может случиться все, что угодно.

Я никогда не бывал в таких ситуациях и не знаю деталей всего, что там было. Наверное, это все равно чуть-чуть разлагает коллектив, хотя я смотрел их игры – он выкладывался, бился за команду. Тяжело комментировать извне. Могу только предположить, что им теперь станет полегче в плане психологии.