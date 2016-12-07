Антон Слепышев: "Рядом с Макдэвидом игроки "Эдмонтона" кажутся серой массой"

Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев признался, что ставит выше всех в своей команде первого номера драфта-2015 Коннора Макдэвида. Россиянин уверен, что одноклубник заслуженно назначен капитаном "Ойлерз". На счету 19-летнего канадца 36 (11+25) очков в 28 играх регулярного чемпионата НХЛ.

– Я могу долго говорить о нем, – цитирует российская версия сайта НХЛ Слепышева. – Одно удовольствие следить за его игрой. Пожалуй, это самый скоростной игрок в лиге, который все на льду делает намного быстрее, чем кто-либо. Мышление игровое, не тянет игру на себя – все при нем. Выделиться в нашей команде на фоне Коннора тяжело. Я могу себе представить, что со стороны все остальные кажутся серой массой, которая просто катается рядом.

Он наш капитан. Ведет команду за собой и почти каждый вечер делает результат, а если его нет, берет слово в раздевалке. Разумеется, в команде есть старшие ребята, которые тоже могут взять инициативу на себя. Но сказать, что он капитан только формально, совершенно неправильно. В быту же это совершенно нормальный, скромный парень, который за пределами льда абсолютно такой же, как все. И всегда готов предложить свою помощь.