Антон Слепышев: "Каждый ребенок мечтает забить в НХЛ"

Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев рад, что сумел забросить первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной" (3:2). По словам форварда, это придало ему уверенности.

- Каждый ребенок мечтает забить в НХЛ, - приводит официальный сайт НХЛ слова Слепышева. - Я не исключение. Поэтому я счастлив. Но вдвойне счастлив от того, что победила команда. Было приятно отличиться в первой же смене, это придало мне уверенности. Тренер сказал мне больше бросать, поэтому я и решился на такой шаг.