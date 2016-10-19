10:13 | ХОККЕЙ — НХЛ

Антон Слепышев: "Каждый ребенок мечтает забить в НХЛ"

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Нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев рад, что сумел забросить первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Каролиной" (3:2). По словам форварда, это придало ему уверенности.

- Каждый ребенок мечтает забить в НХЛ, - приводит официальный сайт НХЛ слова Слепышева. - Я не исключение. Поэтому я счастлив. Но вдвойне счастлив от того, что победила команда. Было приятно отличиться в первой же смене, это придало мне уверенности. Тренер сказал мне больше бросать, поэтому я и решился на такой шаг.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-round-up-radulov-and-ovi-first-goals-of-the-season/c-282822626

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