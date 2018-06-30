Антон Худобин: "Завтра вы все узнаете, но, скорее всего, я уйду из "Бостона"

Вратарь Антон Худобин прокомментировал ситуацию вокруг нового контракта и удивился тому, какая информация проходит в североамериканских СМИ по поводу условий, которые он выставляет. Худобин выступает в НХЛ с 2009 года, в 2016-м он перешел в "Бостон".

- Говорят, что вы просите зарплату в 4-4,5 миллиона?



- Так и непонятно, откуда эта цифра появилась. Мой агент связался с журналистом "Бостон Геральд" и стало понятно, что там просто кто-то кого-то не понял. Было высказано предположение, что я прошу пять миллионов на два года, а вот это действительно близко к истине.

- Однако, в "Бостоне" говорят, что вы уходите от них.



- Наверное, так и есть. Я расскажу, как было на самом деле. Мы говорили об одной сумме, на нее клуб не соглашался. Мы сделали понижение, вроде бы, пришли к согласию, но "Бостон" вновь понизил условие. Скажу так мы не сошлись в 150 тысячах. И даже тогда я снова пошел на уступки, попросил, чтобы добавили лишь 50 тысяч к тому, что хотелось мне, то клуб все равно отказался.

- И вы уходите?



- Завтра вы все узнаете завтра. Но, скорее всего, я буду играть в другом клубе.

- НХЛ или КХЛ?



- НХЛ. Не хотел покидать "Бостон", но так складывается ситуация. (Алексей ШЕВЧЕНКО)