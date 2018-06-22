Антон Худобин: "У нас реально очень хорошие отношения с Раском"

Голкипер "Бостона" Антон Худобин сказал, что у него хорошие отношения с его коллегой Туккой Раском.

– В какой-то момент вы играли даже лучше, чем Туукка Раск. Тяжело ли понимать, что финн будет играть в любом случае, так как у него зарплата в семь раз выше, чем у вас?

– Но ситуация такая, какая она есть. Это не повод переживать, психовать. Понятно, что Раск для "Бостона" значит много. Это лидер команды. Может быть, мне и хотелось сыграть побольше, но уж как есть.

– Я очень часто не выключал трансляцию после окончания матчей "Бостона". Мне хотелось увидеть, почувствовать, какие у вас отношения с Тууккой. Заметил, что и он вас искренне поздравлял после удачных игр. И вы его тоже.

– У нас реально очень хорошие отношения. Да, возможно, не во всех командах так, не везде вратари дружат, но проблем с Раском у меня нет. Мы можем встретиться с ним между матчами, часто он приглашает в баню, так как финны тоже ее любят. Я беру стейки, мы спокойно вместе проводим время. И он искренне был рад за меня, а я за него. Раск – очень сильный голкипер и одна из причин, по которой я не хочу уходить из "Бостона", - сказал Худобин (Алексей ШЕВЧЕНКО).

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