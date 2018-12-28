Антон Худобин - об игре с "Нэшвиллом": "Я хорошо следил за шайбой, был спокоен"

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин, который в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нэшвилла" (0:2)отразил все 49 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи, прокомментировал свое выступление. Он также отметил, что его товарищи по команде проделали отличную работу и заблокировали много бросков.

– Помню, один тренер сказал мне: "Сегодня для тебя шайба была большой", – приводит официальный сайт НХЛ слова Худобина. – И, пожалуй, сегодня так и было. Но в то же время я хорошо следил за шайбой, был спокоен. В целом все было здорово. Ребята проделали отличную работу и заблокировали много бросков (18).

Худобин установил личный рекорд, сделав 49 сэйвов, и оформил седьмой в карьере шатаут. Он также был признан второй звездой дня в НХЛ.

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