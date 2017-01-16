Антон Худобин: "Никогда не отметал российского варианта"

Российский голкипер Антон Худобин, которого "Бостон" выставил на драфт отказов, подчеркнул в интервью "СЭ", что он никогда не исключал варианта с возвращением в КХЛ. Он также отметил: у него было предчувствие, что его заберет один из клубов НХЛ.

– Через день после новостей из "Бостона" вас уже сосватали в "Авангард" на следующий сезон в пару к Доминику Фурху.

– Как быстро. Прямо сразу в Омск?

– Неправда?

– Единственное – я поинтересовался у агента, когда в КХЛ завершается дедлайн. Оказывается, он закончился 25 декабря. На этом все разговоры о России были завершены. Но я никогда не отметал российского варианта. Просто поступило предложение из "Бостона", и оно мне показалось очень хорошим.

– Была надежда, что вас кто-то заберет из клубов НХЛ?

– Если честно, было предчувствие, но оно меня обмануло. Хотя агент говорил, что пара клубов интересуется моей кандидатурой, но это так и осталось разговорами. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Полностью интервью Худобина