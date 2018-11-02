Антон Худобин: "Непросто пропустить две недели, а потом выйти против "Торонто"

Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин сказал, что непросто переживает длительное отсутствие игровой практики. Голкипер в текущем сезоне регулярно остается в запасе команды, уступая место Бену Бишопу. Сегодня он вышел в матче регулярного чемпионата против "Торонто" (2:1), отразил 31 бросок из 32 и был признан первой звездой матча.

- Это непросто. Я стараюсь выкинуть мысли из головы, и будь что будет, - цитирует официальный сайт НХЛ Худобина. - Непросто пропустить две недели, а потом выйти против такой команды. Чем чаще я играю, тем лучше держу ритм, тем увереннее чувствую игру.