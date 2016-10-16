10:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

Антон Худобин: "Начал игру с "Торонто" неважно"

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Вратарь "Бостона" Антон Худобин выразил разочарование стартом матче регулярного чемпионата НХЛ с "Торонто" (1:4). В первом периоде россиянин пропустил три шайбы.

– Я чувствовал себя в порядке, но начал игру неважно, – цитирует официальный сайт НХЛ Худобина. – Первые три гола, конечно, меня расстроили. Но во втором периоде я нашел свою игру. Бросков было немного, я стал лучше чувствовать шайбу. В эпизоде с первой шайбой был завал, и я думал, что кто-то из партнеров выбросит шайбу. Я не ожидал броска.

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