Антон Худобин: "Маршан лизал соперников из-за фарта"

Голкипер "Бостона" Антон Худобин рассказал, зачем Брэд Маршан лизал соперников.
– Зачем мой любимый игрок Брэд Маршан лижет соперников? В раздевалке он также делает?
– Ха-ха, нет, конечно. Я почему-то уверен, что второй раз он сделал так из-за фарта. Первый раз сделал, команда выиграла, вот он на удачу и снова сделал. Маршан – абсолютно нормальный человек. В обычной жизни он точно не такой, какой на льду. Все считают, что Брэд сумасшедший и в жизни, но это не так. Просто он эмоциональный на площадке, хочет сделать все для победы, - сказал Худобин (Алексей ШЕВЧЕНКО).
Полная версия интервью здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/ya-ne-hotel-sdavatsya-russkiy-vratar-uzhe-11-let-betsya-za-mesto-v-nhl-1424908/
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