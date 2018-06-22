20:33 | Хоккей — НХЛ

Антон Худобин: "Маршан лизал соперников из-за фарта"


Голкипер "Бостона" Антон Худобин рассказал, зачем Брэд Маршан лизал соперников.

– Зачем мой любимый игрок Брэд Маршан лижет соперников? В раздевалке он также делает?

– Ха-ха, нет, конечно. Я почему-то уверен, что второй раз он сделал так из-за фарта. Первый раз сделал, команда выиграла, вот он на удачу и снова сделал. Маршан – абсолютно нормальный человек. В обычной жизни он точно не такой, какой на льду. Все считают, что Брэд сумасшедший и в жизни, но это не так. Просто он эмоциональный на площадке, хочет сделать все для победы, - сказал Худобин (Алексей ШЕВЧЕНКО).

Полная версия интервью здесь.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/ya-ne-hotel-sdavatsya-russkiy-vratar-uzhe-11-let-betsya-za-mesto-v-nhl-1424908/

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ