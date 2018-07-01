Антон Худобин: "Даллас" – сильный клуб, а главное – русский"

Российский вратарь Антон Худобин рассказал о переходе из "Бостона", с которым у него закончился контракт, в "Даллас".

– С новым клубом вас.

– Официальное объявление о контракте будет чуть позже, но уже нет смысла скрывать. Я – в "Далласе". Жду звонка генерального менеджера, пообщаемся, как принято. Что скажу о новой команде? Сильный клуб. И главное – русский. Нас же там три человека теперь (в ближайшее время в "Даллас" должен вернуться Валерий Ничушкин. - Прим. "СЭ").

– Вы Дениса Гурьянова еще не считаете.

– О, точно. Но он же сезон в АХЛ провел. Впрочем, в тренировочном лагере увидимся.

– Кого вы знаете из "Далласа", кроме Александра Радулова?

– Тайлера Сегина. Он же у "Бостоне" играл. Слышал, что Антуан Руссель не остается, а он в свое время так меня снес, когда я за "Каролину" играл. Я аж к борту отлетел.

– Что скажете по поводу вашего основного конкурента? Бен Бишоп не кажется таким железобетонным первым номером, как Туука Раск.

– Я лично с Бишопом не знаком, но это голкипер высокого уровня. Кстати, я свой первый матч за "Бостон" в НХЛ проводил против него, когда Бен выступал за "Оттаву".

– Поменяется ли у вас план подготовки, в связи с переездом?

– Ничего особенного не поменяется. Кажется, что мы тренировочный лагерь начинаем позже, чем "Бостон", но "медведям" предстоит поездка в Китай. А так – все обычно. Я уже давно не езжу готовиться в Калифорнию, так что прибуду в Америку за две недели до тренировочного лагеря. А пока позвоню риэлтору, чтобы он начал искать жилье.

– Условия контракта вас устраивают? Это 2,5 миллиона и два год?

– Да, именно такие условия. Конечно, жаль покидать систему "Бостона", но самое главное, что я перехожу в сильный клуб.

– Есть ли у вас ковбойская шляпа и сапоги?

– Я же играл в Техасе, только за Хьюстон. Так что у меня все есть. Могу даже уже сейчас надеть. Климат отличный, так что у меня хорошие предчувствия. (Алексей ШЕВЧЕНКО)​