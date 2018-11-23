Антон Худобин: "Бостон" поступил неуважительно"

Вратарь "Далласа" Антон Худобин объяснил, почему ему не удалось продлить контракт с "Бостоном". По его словам, он пошел на финансовые уступки, но клуб продолжил давить еще больше.

– Я такой человек – конечно, хотел бы остаться. Но "Брюинз" сами затянули ситуацию. Тянули, тянули, я потом я уже психанул, – цитирует Худобина официальный сайт НХЛ. - Почему не удалось договориться? Из-за денег. Они давили, я пошел на уступки. Потом они хотели еще продавить, но я сказал агенту: "Больше двигаться не буду". На мой взгляд, это было неуважительно. Мне кажется, что у них были договоренности с кем-то другим, отсюда и затяжка в переговорах.

Реакция Раска? Поздравил, когда я подписал новый контракт. Мы с ним иногда переписываемся и обязательно встретимся при первой возможности.