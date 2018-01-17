Антипин не восстановился после болезни и пропустит матч с "Рейнджерс"

Защитник "Баффало" Виктор Антипин провел первые тренировки с командой после болезни, сообщает официальный сайт клуба. Россиянин продолжает восстановление после гриппа, по словам игрока, он потерял порядка 5 кг за несколько дней.

На данный момент неизвестно, примет ли он участие в следующем матче "Сэйбрз" против "Рейнджерс" в ночь на пятницу. 25-летний защитник проводит свой первый сезон в НХЛ, в 24 встречах регулярного чемпионата он сделал 4 результативные передачи и заработал показатель полезности "-3".