Антипин не сыграет в матче против "Рейнджерс"

Официальный Твиттер "Баффало" сообщил, что защитник Виктор Антипин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс". Ранее сообщалось, что россиянин не восстановился после гриппа и на данный момент неизвестно, когда он сможет выйти на лед.

25-летний защитник проводит свой первый сезон в НХЛ, в 24 встречах регулярного чемпионата он сделал 4 результативные передачи и заработал показатель полезности "-3".