Анна Кастерова: "Скромнее парня, чем Сидни Кросби, я не видела никогда"

Супруга Евгения Малкина, известная телеведущая Анна Кастерова рассказала о скромности капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби.

– Вы наверняка знаете других футболистов. Понимаете, почему у хоккеистов нет таких проблем в браке, как у многих представителей другого вида спорта?

– Может, мое мнение предвзято, но ребята, которые играют в НХЛ, сильно отличаются. В Америке другой подход к земным благам. Скромнее парня, чем Сидни Кросби, я не видела. У него нет инстаграма (хотя очень много фэйков). Причем это скромность в сочетании с очень высоким уровнем достоинства. Там ты никогда не увидишь, что ребята будут ездить по городу на спорткарах, да, они могут прокатиться на отдыхе или в bye-week, но в повседневной жизни предпочитают удобство, простоту и комфорт. Еще имеет значение город, в котором ты играешь. Пенсильвания – идеальное сочетание для хоккиста топ-уровня. Там очень мало соблазнов – развлечений и клубов. Кстати Питтсбург – индустриально очень развитый город, особенно в том, что касается детских развивающих учреждений.

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