Анна Кастерова - о себе и Евгении Малкине: "Хотим, чтобы сын вырос русским"

Супруга Евгения Малкина, известная телеведущая Анна Кастерова заявила, что, вместе с Евгением, постарается воспитать своего сына в русских традициях.

– Где вы хотите вырастить своего сына – России или в Америке? Видите его американцем или русским?

- Безусловно, русским. Мы с Женей оба патриоты, и очень любим Россию. Дома поддерживаем традиции, хотим, чтобы Никита знал историю своего народа, гордился своим происхождением. Но если говорить о нашем проживании в США, то для ребенка здесь действительно более благоприятный климат, более качественные продукты, больше возможностей для его развития.

- Евгений Дадонов опасается, что через несколько лет дети безвозвратно станут американцами.

- Мы знакомы и общаемся с его супругой, знаю детишек. Они ходят в детский сад, где все говорят по-английски, в таком возрасте закладываются основы общения в социуме. Конечно, это становится частью их жизни и влияет на взгляды, образ жизни. Но на то мы и родители, чтобы передавать нашим детям любовь к своей исторической родине, не обрывать связь с историческими корнями.

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