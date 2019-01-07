Анна Кастерова - о рейтинге без Малкина: "Невключение Жени в сотню лучших НХЛ - бред"

Супруга Евгения Малкина, известная телеведущая Анна Кастерова назвала бредом невключение своего мужа в сотню лучших игроков в истории НХЛ.

– В прошлом году на столетие НХЛ объявляла список 100 лучших игроков в истории. Женя в него не попал, мы знаем его мнение на этот счет. Как вы отреагировали?

– Я помню эту церемонию, она проходила в Лос-Анджелесе. Мы должны были ехать, но Женя в последнюю игру перед Матчем всех звезд получил травму. Все расстроились. У него был выбор – либо он остается в распоряжении команды, с врачами, каждодневной физионагрузкой – хотя травма была незначительной, но все же была, либо он может поехать. Выбор был очевиден, я даже не настаивала, потому что понимала, как важен для Жени хоккей, он на первом месте. И когда я узнала, что там объявили этот список … Для меня это бред. Я знаю, что он отреагировал на это. Отреагировал, наверное, болезненно, но никогда об этом не скажет. Да, это несправедливо. Игрок такого уровня и не попал в сотню лучших. Очень странно.

– Овечкин как раз попал. Есть какое-то особенное соперничество с Женей?

– Я думаю, было особенное соперничество, но в их совсем молодые годы, когда они только попали в НХЛ. И, наверное, оно обострилось, когда Жене удалось выиграть в 2009-м Кубок Стэнли, а Александру до 2018 года не удавалось. Но я никогда не замечала их зрительно, они всегда поддерживают общение. Сложно близко дружить, когда у вас такие принципиальные матчи. Ничего плохого не могу сказать, знаю, что по молодости был какой-то конфликт, но они вроде помирились. Они поздравляют друг друга с праздниками, рождением детей, так что светское общение есть.

"Овечкин любит эпатировать, Женя скромнее". Большое интервью Анны Кастеровой