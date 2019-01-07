Анна Кастерова - о Евгении Малкине: "Поддержу Женю, если он захочет закончить карьеру в "Магнитке"

Супруга Евгения Малкина, известная телеведущая Анна Кастерова заявила, что поддержит возможное решение своего мужа завершить карьеру в магнитогорском "Металлурге".

– Вы с Евгением допускаете мысль о возвращении в Магнитогорск?

– Знаете, более того, я бы рекомендовала ему это. Мы неоднократно обсуждали, что Жене все равно когда-то придется завершать карьеру. Делать это нужно красиво, поэтому для него было бы очень правильным шагом сыграть сезон в родной для себя команде, в родном городе. Я его поддержу в любом выборе, но этот мне кажется верным. Сейчас рано об этом говорить, обстоятельства всегда могут поменяться

– Вам нравится родной город супруга? Бывали там?

– Да, Женя возил меня туда на знакомство с родителями. Только мне он об этом не сказал. Он сказал, что мы едем с друзьями на охоту, что, пусть женщин брать на охоту нельзя, ему хочется, чтобы я посмотрела его родной город. Я поехала, мы два дня провели в охотничьем угодье у друзей Жени, а на третий день он сказал: "Поедем, погуляем по городу, заодно заедем в одно место". Когда мы приехали в это "одно место", я поняла, что мы у его родителей, без пирога, без цветов, как-то неожиданно. Очень стеснялась, но, как видите, вроде все прошло отлично, родители благословили наш брак. У нас хорошие отношения.

– Побывали на коробке во дворе Евгения, на которой он начинал играть?

– Нет. Видела ее только в замечательном фильме Первого канала – очень трогательный.

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