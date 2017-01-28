Анна Кастерова: "Малкин в топ-100 НХЛ? Женя не тщеславный парень"

Жена нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина, известная телеведущая Анна Кастерова спокойно отнеслась к тому, что форварда не включили в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ. По ее словам, Малкин является полностью состоявшимся хоккеистом, а для нее он номер один.

– Для меня муж всегда номер один, как и для миллионов его фанатов. Нет смысла перечислять все его "Трофи" и титулы, – цитирует Кастерову life.ru. – Мало кто из игроков современности может похвастать таким серьезным набором. То, что касается "списка-100", то конечно, все вошедшие туда спортсмены достойны. Но это всего-лишь условности.

– СМИ очень остро восприняли эту, на взгляд большинства болельщиков, несправедливость.

– Не переживайте! Малкин давно доказал и себе, и всему миру, что он топовый хоккеист. Женя простой не тщеславный парень, и для него личные регалии – второй вопрос. Он просто играет в свой хоккей.