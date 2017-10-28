Анисимов забил, но "Чикаго" проиграл "Нэшвиллу"

"Нэшвилл" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 2:1. После этой победы "Предаторз" опередили "Блэкхокс" в турнирной таблице Западной конференции и занимают пятое место. В составе "Чикаго" российский нападающий Артем Анисимов забросил шайбу. Он провел на льду 17 минут 8 секунд и однажды бросил в створ. Защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин сыграл 16 минут 7 секунд. За это время он нанес три удара в створ и оформил силовой прием.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Нэшвилл" - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: АНИСИМОВ - 2 (мен.), 19:34 - 1:0. Ярнкрок - 1, 20:57 - 1:1. Смит - 2 (бол., Суббан, Фиала), 31:02 - 1:2.

Вратари: Кроуфорд (58:29) - Ринне.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 44 (21+8+15) - 30 (7+13+10).

Наши: Анисимов (17:08/1/1) - Емелин (16:07/3/1).

28 октября. Чикаго. United Center.