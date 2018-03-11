22:34 11 марта | Хоккей — НХЛ

Анисимов забил Худобину и помог "Чикаго" обыграть "Бостон"

1

"Чикаго" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет открыл российский форвард "Блэкхокс" Артем Анисимов. Ворота "Бостона" защищал российский голкипер Антон Худобин, отразивший 36 бросков из 39.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Бостон" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: АНИСИМОВ - 20 (бол., Тэйвз, Густафссон), 7:26 - 1:0. Хара - 7 (Крейчи, Дебраск), 50:57 - 1:1. Кейн - 25 (бол., Густафссон, Тэйвз), 56:44 - 2:1. Сибрук - 4 (Тэйвз, Кейн), 58:55 - 3:1.

Вратари: Форсберг - ХУДОБИН (59:31).

Штраф: 2 - 10.

Броски: 39 (12+11+16) - 32 (10+14+8).

Наши: Анисимов (15:56/5/0) - -.

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

maks55555

Хара, похоронил Бостон в этой игре, хотя сначала на очень небольшое время был героем))

23:09 11 марта

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!