06:20 | ХОККЕЙ — НХЛ

Анисимов вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

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Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов, ставший автором гола и результативной передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (5:1), вышел на первое место в списке бомбардиров лиги этого сезона. В его активе на сегодняшний день 13 (7+6) очков в 10 играх. Он делит первое место с форвард "Тампа-Бэй" Стивеном Стэмкосом.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алексей Х

а ведь со мной тут спорили, что Анисимов никакой не топовый нап, мол, рабочая лошадь 3 звена. Ну-ну.)

07:35

shokolad_ne_vinovat

А по голам да, делят первое место

07:00

shokolad_ne_vinovat

У Стемкоса 12 очков

07:00

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