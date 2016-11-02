Анисимов вышел в лидеры гонки бомбардиров НХЛ

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов, ставший автором гола и результативной передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Калгари" (5:1), вышел на первое место в списке бомбардиров лиги этого сезона. В его активе на сегодняшний день 13 (7+6) очков в 10 играх. Он делит первое место с форвард "Тампа-Бэй" Стивеном Стэмкосом.