Анисимов - вторая звезда матча против "Филадельфии"

"Чикаго" победил "Филадельфию" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Второй звездой встречи был признан нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов, набравший 2 (1+1) очка.

Форвард провел на льду почти 16 минут, за которые нанес 5 бросков по воротам и заработал показатель полезности "+1". Россиянин набрал 6 (4+2) очков в 13 играх.

Лучшим игроком признан голкипер Кори Кроуфорд, отразивший все 35 бросков по своим воротам.

Нападающий Джонатан Тэйвз стал третьей звездой матча. На его счету одна заброшенная шайба.