07:50 | Хоккей — НХЛ

Анисимов - вторая звезда матча против "Филадельфии"


"Чикаго" победил "Филадельфию" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Второй звездой встречи был признан нападающий "Блэкхокс" Артем Анисимов, набравший 2 (1+1) очка.

Форвард провел на льду почти 16 минут, за которые нанес 5 бросков по воротам и заработал показатель полезности "+1". Россиянин набрал 6 (4+2) очков в 13 играх.

Лучшим игроком признан голкипер Кори Кроуфорд, отразивший все 35 бросков по своим воротам.

Нападающий Джонатан Тэйвз стал третьей звездой матча. На его счету одна заброшенная шайба.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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