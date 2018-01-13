Анисимов вернулся к тренировкам с "Чикаго" после травмы

Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов приступил к тренировкам с командой, сообщает в своем Твиттере журналист Chicago Sun Times Марк Лазерус. Напомним, что россиянин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (2:5) 27 декабря.

Анисимов провел на тренировке всего 10 минут на льду. Ожидается, что он сможет провести свою первую встречу после восстановления уже в следующую субботу. 29-летний форвард в этом сезоне провел 36 матчей в "регулярке" и набрал 18 (13+5) очков при показателе полезности "+1".