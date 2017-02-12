10:19 | ХОККЕЙ — НХЛ

Анисимов в третий раз в карьере забил 20 голов и может побить свой рекорд

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Нападающий "Чикаго" Артем Анисимов в третий раз в карьере достиг отметки в 20 голов за сезон. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (5:1). Ранее он это делал в сезонах-2013/14 и 2015/16.

Чтобы побить личный рекорд (22 гола в сезоне-2013/14), Анисимову нужно забить еще три гола. Добавим, что всего на счету форварда в этом сезоне 40 очков. Ему еще нужно набрать 5 очков, чтобы побить свой рекорд, установленный в сезоне-2010/11 (44 очка).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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HarryAngel

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