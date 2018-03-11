Анисимов в четвертый раз в карьере забросил 20 шайб за сезон в НХЛ

Форвард "Чикаго" Артем Анисимов вывел свою команду вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона". Для россиянина эта шайба стала 20-й в сезоне-2017/18.

Таким образом, Анисимов в четвёртый раз в карьере и третий раз кряду достиг этой отметки (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18). Самым результативным для 29-летнего нападающего был сезон-2013/14 (22 шайбы).