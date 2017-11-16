Анисимов – первая звезда дня в НХЛ

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Форвард в матче регулярного чемпионата НХЛ забросил три шайбы в ворота "Рейнджерс" (6:3). Этот хет-трик стал для него первым в лиге.

Вторая звезда – Энтони Манта из "Детройта". Во встрече с "Калгари" (8:2) он набрал три (2+1) очка. Третьей звездой стал нападающий "Анахайма" Кевин Руа, который в игре с "Бостоном" (4:2) забил первый гол в карьере.